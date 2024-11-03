南援七號演練 具體呈現太平島人道救援能量

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（中央社記者張已亷高雄3日電）海巡署等單位今天實施「南援七號演練」，模擬客機因引擎故障迫降並擦撞船隻，造成多人傷亡等大規模複合性災難救援任務，具體呈現太平島人道救援能量。

海洋委員會海巡署東南沙分署指出，為持續貫徹「使太平島成為人道救援中心與運補基地」南海政策，會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國家運輸安全調查委員會等機關，今天在南沙太平島海域實施代名「南援七號演練」的人道救援演練。

東南沙分署表示，演練是模擬1架小型客機在太平島北方約50浬處上空，因引擎故障發出求救訊息，隨後緊急迫降太平島西南方3浬處海域，迫降過程擦撞1艘台灣籍「和平輪」，飛機迫降後暫浮於海面，造成多人受傷、失蹤等大規模複合性災難。

東南沙分署指出，演練總計動員4艘艦艇、無人遙控飛行載具（UAV），並輔以遙控式救生圈實施救助，後續運用攔油索阻絕油污擴散，另外以具備醫療艙間的「嘉義艦」參與演練，透過遠距醫療與南沙醫院駐島醫師及國防部國軍高雄總醫院醫師進行3方視訊會診，具體呈現太平島人道救援能量。

東南沙分署新聞稿指出，演練充分展現各機關協調合作默契，藉此彰顯台灣在該海域搜救機制及醫療能量，可有效進行國際人道救援任務，未來將持續規劃辦理南海人道救援演練，深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地角色與地位。（編輯：李淑華）1131103