立委考察太平島清晨出發 馬文君：宣示捍衛主權決心

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）立法院外交及國防委員會今天赴太平島考察，但由於昨天立法院挑燈夜戰處理國會職權修正法案，讓不少原規畫要到太平島的立委，都取消行程，最終剩10位立委前往，國民黨立委馬文君說，這次是非常難得的機會，要向外界宣示捍衛主權的決心。

根據立法院外交及國防委員會先前提供給立委辦公室的行程通知，太平島立委考察團原訂17日下午在立法院會後，搭機前往空軍屏東基地；今天上午7時，搭乘C-130運輸機前往太平島，預計當天上午10時30分抵達，在島上考察戰備操演、新建碼頭等。

依行程規劃，考察團抵達太平島後，將直接驅車前往南疆鎖鑰國碑合影，隨後聽取太平島相關簡介，視導戰備操演，前往新建的太平島碼頭視察，並在島上用餐；考察團午餐後，前往島上觀音堂祈福，隨後於下午1時搭機返台，預計下午4時30分抵達屏東機場。

不過，立法院院會昨天處理國會職權修正相關法案，藍綠白3陣營發出甲級動員，院會上演表決大戰並延長開會時間。外交及國防委員會昨晚通知，太平島行程的會合地點，更改為今天清晨5時20分在立院群賢樓、或5時40分松指部，飛機訂於6時準時起飛至空軍屏東基地。

據統計，原登記參加太平島考察的立委約20位，但因昨天立法院挑燈夜戰處理國會職權修正法案，不少立委也在朝野攻防衝突中掛彩、受傷，因此紛紛取消前往太平島的行程，最終剩10位立委赴太平島考察，包括立法院副院長江啟臣、國民黨立委馬文君、翁曉玲、黃仁、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、賴士葆、羅廷瑋、以及民眾黨立委陳昭姿等人。

馬文君在出發前受訪表示，這次是非常難得的機會，希望可以去慰勞當地的官兵將士。外界都說那邊是一個礁岩，因此希望今天可以身體力行去看看，讓外界知道太平島確確實實是一個島，也是中華民國的領土，向外界宣示捍衛主權的決心。

現場媒體詢問，這次前往太平島，是否加深區域的衝突，馬文君則說，太平島是中華民國的領土，立委去視察領土，沒有人或國家可以去做任何的指示。今天就是展現決心，捍衛領土，也不太可能製造出什麼衝突，8年前很多立委也曾到過太平島。（編輯：潘羿菁）1130518