台鐵辦實習體驗營 盼招攬高教技術人才

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵盼招攬高教技術人才，日前舉辦實習體驗營，有8所大專院校、52名在職生報名，學生樂於動手實作，對太魯閣號列車模擬機更躍躍欲試。

台鐵今天發布新聞稿，為招攬各大專院校高教技術人才，15日由員工訓練處及台北機務段，共同辦理113年「北區鐵道實習體驗營」。

台鐵指出，這次體驗營有國立台北科技大學、亞東科技大學、國立陽明交通大學、逢甲大學、正修科技大學、中華大學、暨南大學及致理科技大學等8所車輛工程及機電系統計52名在職生主動報名參加。

台鐵總經理馮輝昇向參加體驗營的學生提到2050淨零碳排的全球發展趨勢，導入鐵路運輸的未來挑戰與策略及台鐵未來發展，並以他自身職涯經歷，勉勵學子，勇於嘗試、挑戰自我，取得幸福人生的乘車票。

馮輝昇也向學員遞出橄欖枝，保證台鐵是一個福利好、升遷與進修管道順暢的工作環境，對擁有專業技能的學生來說，絕對是一個很好的自我實現的工作場域，鼓勵未來新鮮人共同加入台鐵團隊。

台鐵這次舉辦的體驗營，主要介紹鐵路司機員與檢查員工作、車輛檢修作業與設備導覽、自動化設備實務，同時也讓學員親身體驗地下車床與洗車機、閘瓦安裝、鬆緊韌操作、門機、資訊顯示系統控制器、列車自動防護系統（ATP）、轉盤操作、駕駛模擬等。

台鐵指出，為讓學員能深入瞭解實務運作，台北機務段共派出講師、助教與領隊長共13人，現場講解與操作，參加學員在實習過程都樂於動手實作，尤其對太魯閣TEMU1000型模擬機，更是躍躍欲試。（編輯：李亨山）1130518