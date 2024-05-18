蒲亭訪中稱頌關係升溫 美：俄中互信歷史不長

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（中央社北京18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）17日結束為期兩天訪中行程，他強調兩國迅速增長的戰略關係和與中國國家主席習近平的私交。美方則說，俄中之間互信的歷史並不長。

美聯社報導，蒲亭在哈爾濱市參觀中俄博覽會時盛讚雙邊貿易成長，並與哈爾濱工業大學學生會面；這所學校以國防研究和與中國人民解放軍的合作聞名。

蒲亭說，他的母校聖彼得堡國立大學（Saint Petersburg State University）與哈工大將開設聯合校院，招收1500名學生。他說：「我確信這將成為俄中在科學和教育領域合作的標竿。」

蒲亭形容與習近平的會談「具堅實意義」，他告訴記者們前一天在北京花了「從早到晚幾乎一整天」與習近平和其他官員待在一起。蒲亭離開北京時還與習近平互相擁抱。

蒲亭說俄中夥伴關係「不針對任何人」，這段關係「目標只有一個：為我們兩國的發展創造更好的條件，並促進中國和俄羅斯人民福祉」。

但他不忘挖苦美國和其他反對俄中交好的國家，稱「一個新興的多極世界…正在我們眼前成形」。

他還說：「重要的是，那些想繼續在所有議題上壟斷全球決策權的國家…仍在盡他們一切所能想自然而然保有既得過程。」

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員唐志學（Joseph Torigian）說，中俄釋出的訊息很明確，「他們此刻正提醒西方，只要他們想，就隨時可以作對」。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）淡化習蒲會的重要性，他說雖然俄中行事不符美國利益，但兩國之間互信的歷史也稱不上長久。

柯比說，美國上月公布的情報評估顯示，中國賣給俄羅斯的工具機、微電子產品和其他俄國用來製造飛彈、戰車、飛機等武器的技術大量增加，「但兩位領袖合作的歷史並不長，兩國政府官員也未必全然信任對方…他們的共同點是想要挑戰以國際規則為基礎的秩序」，並挑戰與美國有關的聯盟和夥伴關係。

媒體問到蒲亭與習近平互擁的象徵意義時，柯比說：「互相擁抱？那很好啊…不管以什麼方式，我都不善於談論別人的肢體感情，我想就讓那兩位紳士自己談談他們為何覺得互擁是好事。」

美國數度對中國企業提供技術給俄羅斯用於入侵烏克蘭一事表達擔憂。柯比說，蒲亭此行似乎未在這方面取得重大進展，美方也沒看到習近平「急於幫助」俄軍。

柯比說「我們沒在這場會談中看到任何會令我們訝異的東西，但也不會說不擔心這種關係和未來發展。我們持續關注」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130518