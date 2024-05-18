沈伯洋重摔照MRI 醫：神經學症狀嚴重都會使用

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）立院挑燈夜戰審國會職權修法，朝野爆發激烈衝突，民進黨立委沈伯洋重摔送醫，因腦震盪動用核磁共振（MRI）掀浪費醫療資源質疑。急診醫師今天說，若神經學症狀嚴重，都會使用MRI檢查以求謹慎。

立法院會昨天漏夜處理國會改革法案，藍綠爆發激烈衝突，包括民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，現場尖叫聲不斷，幾名立委受傷緊急送往台大醫院。

其中，沈伯洋從主席台上頭部墜地，傷勢最為嚴重。民進黨昨天晚間緊急召開記者會譴責國民黨暴力，並透露沈伯洋已照MRI；而沈伯洋本人今天凌晨返家則發文報平安。

然而，有醫師質疑，MRI檢查耗時較長，不適合用在腦震盪這類急性患者身上，日後恐遭衛福部健保署核刪點數。

對此，台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋今天接受媒體電訪說明，腦震盪急性期臨床上會先以電腦斷層（CT）檢查腦部是否有出血、有無顱骨破裂。

即使患者沒有腦內出血，李建璋說，後續仍可能會有神經白質變化等廣泛性軸突傷害狀況，且若從2.5公尺以上高度跌下，或是病患表達自己有頸椎相關症狀、特殊神經學症狀表現，醫師都會採取MRI方式檢查以求謹慎。

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他也解釋，CT檢查時間約3到5分鐘，MRI則須30分鐘，並非外界所想耗時數小時，若醫師經過臨床判斷，考量患者危險因子、特殊神經學症狀等，在病歷中詳實紀錄，就不須擔心被核刪。

李建璋表示，腦震盪觀察時間以症狀為主要考量，若沒有症狀時，因擔心患者延遲性出血，建議留院觀察6至12小時，以確認是否出現異常，若MRI檢查後確認正常，醫師也會比較放心讓患者回家。（編輯：陳政偉）1130518