宜蘭辦東區首場地震演習 無腳本考驗應變能力

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）宜蘭縣府今天舉辦東區首場「無腳本地震模擬演習」，考驗相關單位應變能力。

這場演習今天在宜蘭市農會舉行，以宜蘭市發生地震規模7.1強震為情境想定，宜蘭市成為重災區，超過700棟房屋倒塌，附近鄉鎮也都有超過百棟以上房屋倒塌，由於鄰近縣市也有災情，很難取得就近縣市支援，必須靠台中或台南地區支援，因此宜蘭市必須先行盡力自救。

地震發生後，由公所第一時間應變，分為災害應變中心及前進指揮所2組，在第1階段6小時內，由中央拋出災害狀況題，針對包含人命搜救、緊急醫療、民眾照護及生命維持等議題，透過討論引導參演者提出應變處置方案，考驗公所及應變中心，面對災害發生時應變能力。

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此外，近期地震頻繁，提升防災意識更顯重要，宜蘭縣消防局長徐松奕向中央社記者表示，縣府在2003年開始發放防災包，共發放13.7萬戶，當時內容物有手電筒、防寒毯、口罩、萬用刀、高音哨等，請民眾放在家中明顯處，一旦發生地震等危害，離開住家時較易取得。

徐松奕說，建議民眾將所需藥品、奶粉、食物或礦泉水等，一併放在防災包內，並定期檢查更換。目前消防局庫存約3000個防災包，原則上希望民眾能自備防災包，民眾若先前發放時未領取，或新遷入宜蘭縣民，可至各消防分隊申請領取防災包。（編輯：張銘坤）1130502