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日本法國同意啟動談判相互准入協定 以利軍事合作

2024/5/3 02:45
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）日本政府表示，日本與法國今天同意開始正式談判「相互准入協定」（RAA），以利在區域內海上情勢日益緊張、俄烏戰爭持續之際，強化日法兩國的軍事合作。

路透社報導，日本與法國都是七大工業國集團（G7）成員，兩國近年來多次舉行雙邊和多邊聯合軍演，法國1年多來一直在推動就相互准入協定啟動談判。

相互准入協定可建立有利彼此軍事合作的架構，比方說在部隊來訪時，讓外國人員和裝備更方便入境。

日本首相岸田文雄今天在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，根據日本政府聲明，兩位領導人在2小時的午餐過後，同意推進相互准入協定。

日方官員表示，這份協定要敲定可能得花1年左右。

日本已跟澳洲及英國簽訂相互准入協定，目前也正在跟菲律賓方面進行簽訂談判。

日本憂心中國針對台灣、區域內航行自由及貿易爭端施壓等作法，在此背景下，日本尋求強化與他國的國防關係。

日本也支持烏克蘭抵抗俄羅斯，認為維護以規則為基礎的國際秩序至關重要。

法國在印太地區有領土和武裝部隊駐紮，並試圖擴大在印太的能見度，同時也希望凸顯法國能在日本國防產業扮演更重要的角色，就跟法國在民用核電產業的情況一樣。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）曾說，希望能與日本就相互准入協定達成共識。（譯者：楊昭彥）1130503

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