北市青年局非編制人力總薪資 議員指達400萬餘元

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市青年局6月掛牌，市議員林延鳳表示，依市府人事處資料，青年局5名非編制人力，總薪資達400萬餘元。市府指出，人力是以聘用計畫及經公開招聘機制，且報名未截止。

民進黨台北市議員林延鳳今天發布新聞資料指出，北市青年局將掛牌，調閱市府人事處資料，青年局將聘用5名非編制人力，總薪資可能新台幣400萬餘元，質疑青年局未公開成立後的預算與施政計畫，市府卻先養「蔣家軍」。

林延鳳表示，經向市府人事處調資料發現，青年局編制總員額為50人，卻仍要招聘包含研究員、規劃師與企劃師等5名非編制的聘用人員，且市府先前卻未向議會提出相關計畫或說明。

林延鳳說，依人事處資料，5名非編制聘用人員最高月薪，若乘以包含年終獎金13.5個月，一年需花費412萬餘元預算。

她指出，將要求市府針對青年局聘用人力與機要人員到任時，應簽行政中立聲明，承諾不接觸非公務助選工作及不帶職參選，且會在議會提案要市府須提報墊付案，經實質審查後，才能動支預算。

北市府副發言人李政軒對此提供文字訊息回應，聘用人員報名還沒截止，歡迎議員推薦優秀青年朋友應徵，一切依就業服務處公開招聘程序辦理。

他說，青年局業務與預算等資料，在北市議會法規委員會1月29日前開會就有提送資料給議會，至於議員提及未提供資料非事實，相關人力都是經聘用計畫及法定公開招聘機制，感謝議員指教。（編輯：張銘坤）1130502