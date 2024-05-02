長榮馬拉松開放報名 周庭印大讚城市結合觀光

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（中央社記者黎建忠台北2日電）長榮航空城市觀光馬拉松將於10月27日開跑，今天下午5時開放報名，預計2.4萬個名額很快秒殺。台灣長跑好手周庭印說，這是一場結合觀光和比賽的馬拉松，很適合大家一起參與。

在今年3月拿下萬金石馬拉松男子組國內冠軍的周庭印，預計要赴美國參加10月13日開跑的芝加哥馬拉松，因此這場長榮馬，他選擇參加半程馬拉松以賽代訓。

周庭印在接受媒體聯訪時說，雖然是第1次參加芝加哥馬拉松，但這是世界6大馬拉松賽之一，「所以我很希望可以在這個場地打破個人最佳成績的2小時23分03秒，畢竟世界紀錄也是在芝加哥締造的。」

周庭印透露，目前預計暑假會去昆明移地訓練，主要是因為台灣太熱，去那邊比較好做相關訓練，「芝加哥馬拉松跑完之後，回台灣就等著年底的台北馬拉松了。」

談到這場長榮馬，周庭印覺得相當有趣，「長榮馬的路線幾乎經過整個台北市，是很適合結合觀光的賽事，每年也都有許多國外跑者到台北來參賽，也是促進觀光的好機會。」

今年主辦單位為鼓勵跑者踴躍參賽，特地提高男、女全馬冠軍獎金到新台幣11萬元，半馬冠軍也有5萬元，而參賽者不限組別，只要跑1公里長榮航空就贈送無限萬哩遊100哩。

長榮馬今年同樣堅持綠色馬拉松及淨零排碳目標，賽衣使用環保纖維材質，今年也首度「無紙化」，除了不提供紙杯水外，賽事成績也將以電子證明方式提供。（編輯：張雅淨）1130502