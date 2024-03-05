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萬金石馬拉松以賽代訓 周庭印盼破個人最佳紀錄

2024/3/5 13:10
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（中央社記者陳容琛新北5日電）2024新北市萬金石馬拉松將在17日於萬里翡翠灣起跑，身為地主選手的周庭印今天表示，期盼能突破個人最佳紀錄，備戰10月的芝加哥馬拉松。

上個月在日本香川丸龜半程馬拉松以1小時06分 05 秒締造個人最佳紀錄，周庭印返台後又連續征戰渣打台北公益馬拉松、台南古都國際半程馬拉松，他接受媒體聯訪時透露，原本很猶豫要不要跑，畢竟當時有點感冒，但抱著以賽代訓想法，最後還是順利完賽。

「其實對半馬66分成績沒有很滿意，感覺還可以再快一點，但就當作訓練。」周庭印說。身為新北市的地主選手，周庭印過往只要有時間絕對會參加萬金石馬拉松，「希望這場有穩定發揮，再破個人最佳，把目標擺在10月的芝加哥馬拉松，有機會也想挑戰柏林（馬拉松）。」

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萬金石馬拉松17日於萬里翡翠灣起跑，超過1萬1000名好手共襄盛舉，3月1日至17日於新北市政府1樓大廳推出「下一萬步就這樣玩」互動展區，同時在3月14日至16日在新莊體育館辦理「新北路跑運動博覽會」。

新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥、贊助商代表今天上午出席萬金石馬拉松賽事記者會，公開路跑博覽會亮點。其中，侯友宜表示，萬金石馬拉松是新北市的「金」字招牌，不僅是運動賽事，也是運動產業鏈，盼望帶動經濟產業。（編輯：李亨山）1130305

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