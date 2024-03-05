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萬金石馬拉松將開跑 新莊體育館3/14路跑博覽會

2024/3/5 11:29
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）2024萬金石馬拉松17日將在萬里翡翠灣起跑，體育局今天表示，即日起在市府推出「下一萬步就這樣玩」互動展區；14日至16日在新莊體育館有路跑運動博覽會，提供運動產業體驗。

市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥、贊助商代表，上午出席萬金石馬拉松賽事記者會，公開路跑博覽會亮點。

賽事領跑暨掛牌人員藝人黃沐妍，及國內長跑選手「印帝」周庭印，開箱互動展出「好拍、好玩、好運來」的內容，邀民眾到現場抽吉籤許願。

部分籤詩為「吉在勇氣－人生只有當下，當下只有行動」，周庭印許願自己今年的成績可以自我突破，2小時25分跑完全馬。首度參賽的黃沐妍則希望55分鐘跑完10公里挑戰馬。

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侯友宜表示，萬金石馬拉松不僅是運動賽事，也是運動產業鏈，盼望帶動經濟產業。他還唸出部分好玩的「百變造句」，與主持人輕鬆互動對話「別問為什麼跑、問為什麼不跑」「最近在練跑步、因為想追你」。

體育局表示，14日至16日在新莊體育館的新北路跑運動博覽會，策展單位邀50餘家企業，集結運動補給、運動服飾配件、運動觀光等攤位，讓消費者有沉浸式體驗區。完成指定集章任務，有機會加碼抽大獎。（編輯：方沛清）1130305

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