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台南國際半程馬拉松3/3開跑 逾2.3萬跑者參賽

2024/2/27 11:29
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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市政府今天宣布，2024台南古都國際半程馬拉松3月3日開跑，分為3個組別，屆時逾2萬3000名跑者將參賽。

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台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，2024台南古都國際半程馬拉松3月3日開跑，分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）等3個組別；半程馬拉松組起跑時間清晨5時30分，路跑組6時，健康休閒組6時15分，以避免人潮壅塞。

體育局表示，台南古都國際半程馬拉松賽事3月3日凌晨4時起陸續交通管制，涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等，管制路口架設管制時間路牌，預定上午10時完全解除管制。（編輯：黃世雅）1130227

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