馬傑森3安猛打賞 敲追平安打助桃猿奪4連勝

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿隊在第7局突破富邦悍將先發投手羅戈的封鎖，馬傑森敲出追平安打後，林子偉再敲超前安打，終場桃猿以2比1擊敗悍將，奪下4連勝。

悍將在5局上率先展開攻勢，戴培峰敲出二壘安打後，董子恩再補上安打，攻下1分；桃猿打線雖然在前6局遭到悍將先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）封鎖，不過在7局下突破，林承飛、馬傑森接連敲二壘安打、得1分追平後，林子偉再敲出超前安打，並將羅戈打退場。

終場桃猿就以2比1擊敗悍將，奪下4連勝，同時也中斷悍將的4連勝，目前獨居戰績排行第3名。桃猿隊自從4月底終於可以「回家」在桃園棒球場比賽後，戰績就有明顯提升，今天賽後總教練古久保健二笑說：「不知道是哪裡不一樣，但有拿到勝利的話，等於選手的心情、氣勢也會起來。」

今天演出3安猛打賞的馬傑森，其中還敲出追平二壘安打，雖然在今天之前，開季前11場出賽才敲4支安打，不過此戰一口氣就打3支。對此馬傑森表示，近期教練有給予在訓練上可以修正的建議，至於修正的細節，他則笑說：「這是秘密。」

談到今天的追平安打，馬傑森指出，由於平常都打後段棒次，「前面很少會有得點圈機會在我這，都是以作戰為主，把學長送到得點圈，今天難得有得點圈的機會，就把握住。」（編輯：陳政偉）1130502