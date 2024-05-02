IC設計廠信驊首度投資高雄 專家：避開北部搶人大戰

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（中央社記者張建中新竹2日電）台股股后、IC設計大廠信驊首度投資高雄，引起業界關注；產業專家分析，凸顯出IC產業聚落逐步擴大至南部布局，不僅可以避開台北、竹科的搶人大戰，也能吸引不願當「北漂族」的南部人才。

IC設計大廠信驊和AI軟體服務商Skymizer今天與高雄市府簽署南進高雄合作意向書，可望進駐高雄亞灣區，其中信驊為首度投資高雄，為台灣IC設計大廠少見，除了高雄市政府積極對外招商之外，工研院負責搭建地方政府與業界溝通橋梁。

之所以促成這項投資意向，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，台灣IC設計業過去主要集中在台北及新竹地區，少部分在台南，使得IC設計業在台北及新竹地區面臨激烈人才爭奪戰。

他強調，IC設計業是「燒腦」的產業，生活設施及環境相當重要，IC設計廠若在高雄設立據點，可免去與IC設計大廠競爭，延攬不願「北漂」的人才，也可讓有意返鄉的員工回到高雄工作。

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高雄除了有中山大學外，國立陽明交大與清華大學都將到高雄設置分部，培育半導體及人工智慧（AI）人才。楊瑞臨說，高雄也適合吸引東南亞人才來台扎根，隨著資源匯集，對於產業將具正面吸引力。

楊瑞臨表示，高雄市政府近年積極打造以IC設計、技術研發、數位內容等智慧科技產業為發展重點的場域，將高雄打造成智慧城市，有助於IC設計廠科技創新應用落地。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130502