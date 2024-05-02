吳欣岱批放任性騷犯施壓 北市文化局：不實指控

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台灣基進台北黨部主任委員吳欣岱今天指控，台北市文化局聲明永不聘任後，仍讓性騷加害者代表公權力施壓。文化局表示，此為不實指控，性騷案啟動調查起就不再與其有任何關連。

台北市文化局民國111年12月接獲一名員工申訴，指遭到擔任文化局許多標案評選委員的台北藝術大學副教授曾介宏性擾擾。文化局調查後認定性騷擾事件成立，並在112年7月發布新聞稿承諾不會再聘任曾介宏擔任任何評審或評選工作。

不過，吳欣岱今天在臉書發文表示，儘管性騷擾事件成立、文化局稱永不聘任，但實際上私下仍持續讓曾介宏佯裝評審委員進入古蹟，代表公權力施壓、找碴。

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文化局晚間透過新聞稿強調吳欣岱所言是不實指控，文化局在111年底曾介宏性騷擾事件啟動調查後，就不再與他有任何關連，也不曾聘請他擔任任何職務或參與任何會議，且曾介宏因不服此行政處分，正與文化局進行行政訴訟中。

對於吳欣岱稱私下讓曾介宏佯裝評審委員進入古蹟一事，文化局強調絕非事實，文化局在111年4月進行委外館所考核時，曾介宏是負責輔導館所的廠商代表，依慣例僅提供參考意見，並不參與考核作業，也不影響考核成績。（編輯：張銘坤）1130502