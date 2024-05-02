布林肯挺台參與WHA 外交部：展現美對台強勁支持

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）美國國務卿布林肯強烈鼓勵世界衛生組織讓台灣以觀察員身分重返世界衛生大會，外交部今天表示，布林肯的聲明再度展現美國對台灣參與國際組織的強勁支持，政府將持續捍衛台灣參與國際的權利，並加強與美國等所有理念相近國家緊密合作。

外交部下午發布新聞稿表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表「台灣以觀察員身分參與第77屆世界衛生大會（WHA）」聲明，指出台灣於2009年至2016年曾以觀察員身分參與WHA，強力鼓勵世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身分參與第77屆WHA，使世界可再次受惠於台灣專長及經驗。

外交部表示，聲明中除高度肯定台灣的公衛專業，以及台灣協助解決全球衛生危機及支持全球衛生社群的能力及意願外，也指出台灣持續被排除在WHA外，將削弱全球公共衛生合作及安全，而邀請台灣出席WHA對落實WHO「全民均健」（Health for all）的目標為極其重要的一步。

外交部指出，在第77屆WHA即將召開之際，布林肯的聲明再度展現美國對台灣參與國際組織的強勁支持。此外，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 近日於聯邦參眾兩院外交委員會的聽證會上明確表達支持台灣以觀察員身分參加WHA、以及參與「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織。

對於美方高層官員公開支持台灣國際參與，外交部表達歡迎與感謝，並表示，政府將持續捍衛台灣人民參與國際的權利，並在既有的良好基礎上，加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，持續回饋國際社會。（編輯：林興盟）1130502