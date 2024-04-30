駐關島辦事處投書 呼籲支持台灣參與WHA

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（中央社記者楊淳卉雪梨30日專電）世界衛生大會（WHA）5月27日於日內瓦舉行。駐關島辦事處處長劉嘉平投書關島主流媒體，強調台灣對全球防疫的積極貢獻及在全球公衛的重要角色，呼籲各界支持台灣參與第77屆世界衛生大會。

劉嘉平以「強化全球健康治理：台灣呼籲包容與合作」（Advancing global health governance: Taiwan’s call for inclusion, collaboration）為題，投書關島主流媒體「關島每日郵報」（Guam Daily Post），投書於4月29日刊出。

劉嘉平在投書中指出，COVID-19疫情期間，各國就現行國際衛生條例（International Health Regulations, IHR）侷限性，展開改革的討論，希望以大流行病協定（pandemic agreement）合作因應全球疾病。

他表示，台灣雖然不是世界衛生組織（WHO）會員國，仍積極關注全球健康治理的進展，台灣也為全球防疫做出積極貢獻，包括迅速識別疫情風險、主動積極的措施與資訊共享，對有效因應疫情至關重要。

劉嘉平強調，台灣高度支持通過與實施IHR修正條文和大流行病協定，並呼籲WHO與相關各方將台灣納入該兩文件簽署方。

劉嘉平表示，台灣長期倡議將健康視為基本人權，這體現在台灣努力提升醫療品質與全民健保的實踐，台灣的倡議超越國界，包括強化在世界各地的醫療保健與救災工作。

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劉嘉平表示，今年世界衛生日（World Health Day）主題為「我的健康，我的權利」（My Health, My Right），儘管台灣做出貢獻，台灣民眾的健康權利卻長年因政治因素，被排除在WHO會議、活動和機制之外。

他呼籲WHO秉持包容和專業原則，正視台灣在全球公共衛生的重要角色，落實聯合國永續發展目標（SDGs）「不遺漏任何人」（Leave No One Behind）的願景。（編輯：周永捷）1130430