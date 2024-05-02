南非藝術家肯特里奇個展 4日起首度登台

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（中央社記者王寶兒台北2日電）以素描為起點，南非藝術家肯特里奇（William Kentridge）創作橫跨歌劇、動畫等，曾為美國時代雜誌選為最具影響力的百大名人，個展4日起首度登台，其中還可見他以中國文革發想的作品。

台北市立美術館今天舉行「威廉．肯特里奇」個展開幕記者會，肯特里奇特別錄製影片獻上祝福，且幽默地在影片中「分身」成2人，一個不斷在紙上書寫、並舉起寫著中文字「深感歉意」、「誠心祝福」、「謝謝你」的手舉牌，向台灣觀眾致歉自己未能在開幕到場，並祝福展覽順利。

肯特里奇透過影片表示，這檔展覽雖源自於英國倫敦皇家藝術學院（RA），但希望在台北展出時依然能被接受、欣賞，「我的展覽總是有翻譯的元素在其中，不僅是語言，還有聯想的翻譯。」期盼作品帶給觀眾熟悉的聯想外，觀眾還能有自身獨有、特殊且他一無所知的聯想，「我期待會是一場有趣的翻譯。」

肯特里奇在1955年出生於南非約翰尼斯堡，雙親皆為律師，父親辛里．肯特里奇（Sydney Kentridge）在職生涯曾為3名諾貝爾和平獎得主辯護，包含南非人權鬥士暨首名民選總統的納爾遜．曼德拉（Nelson Mandela）；母親菲莉西亞．肯特里奇（Felicia Kentridge）則為南非法律資源中心（Legal Resources Centre in South Africa）共同創辦人。

受父母影響，肯特里奇自小便關注那些為政治壓迫的受難者，他曾見證南非種族隔離制度，也成為他多年來的創作核心。他的作品領域橫跨素描、動畫、地圖、織毯、舞台劇等等，展覽由RA策展人洛克（Adrian Locke）及北美館策展人吳昭瑩共同策劃，匯集肯特里奇從1980年代至今90餘件代表作。

洛克表示，肯特里奇40多年來累積作品量體龐大，策展團隊想盡辦法濃縮最具代表性作品，而大家可觀察到儘管他的手法、筆法演變，但關注主題卻一再出現。

以「素描投影」系列作品為例，其中有虛構而精明的地產大亨和其它關鍵角色揭示城市中的接續而來的謎題，暗喻非洲動盪不安的時局。洛克表示，「素描投影」系列有厲害的商人與充滿夢想的藝術家相互競爭，頗具肯特里奇自傳色彩。

中國文化大革命在肯特里奇眼中也成為與南非種族隔離政策雷同的政策，他在「樣板戲札記」作品中讓芭蕾舞者穿上士兵服裝、帶上槍枝，並在地圖上翩翩起舞，間接探討中國在非洲的國家利益擴張策略。洛克指出，這件作品指涉現代殖民現象已不侷限於軍事，而是經濟手段。

「威廉．肯特里奇」個展4日起將於北美館1樓展出至9月1日。（編輯：陳政偉）1130502

台北市立美術館2日舉行南非藝術家肯特里奇（William Kentridge）個展開幕記者會，肯特里奇特別錄製影片獻上祝福，且幽默地在影片中「分身」成2人，一個不斷在紙上書寫、並舉起寫著中文字「深感歉意」、「誠心祝福」、「謝謝你」的手舉牌，向台灣觀眾致歉自己未能在開幕到場，並祝福展覽順利。中央社記者王寶兒攝 113年5月2日