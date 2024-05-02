多國聲援菲律賓船遭攻擊 中國：代表不了國際社會

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（中央社台北2日電）中國海警船4月30日在黃岩島海域向2艘菲律賓公務船發射水砲，引發多個國家聲援菲律賓。中國駐菲律賓大使館今天稱，每次都有「同一撥國家」發表「不問事實，只講立場」的聲明，「代表不了國際社會」。

環球網報導，中國駐菲律賓大使館2日以不具名發言人答記者問名義，作上述表態。

中國駐菲使館發言人稱，黃岩島是「中國固有領土」，中國對黃岩島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」。菲方海警船和公務船4月30日「未經中方同意侵闖黃岩島海域，嚴重侵犯中方主權」。

他宣稱，中國海警「被迫依法採取必要措施」驅離菲方船隻，現場操作「專業規範、正當合法」。中方已就此在北京和馬尼拉分別向菲方提出「嚴正交涉」，要求菲方「立即停止侵權挑釁」。

發言人又說，4月30日發生的事件無關菲律賓漁民捕魚問題。2016年中菲達成「臨時特殊安排」以來，菲國漁民在「黃岩島特定海域」捕魚不存在任何問題。菲律賓現任政府「打著幫助菲漁民的幌子，把他們推到海上爭議前沿，推進自己的政治議程，這才令人悲傷」。

他聲稱，根據上述安排，菲律賓小型漁船可在「黃岩島特定海域捕魚」，但不得進入潟湖；菲國軍警艦機和公務船機不得進入黃岩島12海里海空域。

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館方發言人還稱，不止黃岩島，菲律賓近期在仁愛礁等問題上也「一再違背承諾，單方面拋棄雙方已經達成的協定、諒解和安排」。這是過去一年中菲海上爭端不斷的根本原因。

中國駐菲使館發言人最後稱，過去一年來，每次中菲發生海上事件，都有「同一撥國家」發表聲明。「有關聲明不問事實，只講立場。全世界有近200個國家，他們代表不了國際社會。」（編輯：邱國強/楊昇儒）1130502