林智平傷勢已不用撐拐杖 盼趕快回球場上

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（中央社記者楊啟芳桃園2日電）中職樂天桃猿林智平日前守備時被跑者撞傷，導致左膝內側副韌帶撕裂，林智平今天坦言，當下以為自己完蛋了，不過幸好檢查結果樂觀，想趕快回到球場上，達成自己設下的目標。

林智平在4月27日與台鋼雄鷹隊比賽時，3局上守一壘時與跑者葉保弟相撞，當場倒地不起，最後被防護員背下場，並於隔天被下放二軍，傷勢為左膝內側副韌帶撕裂。桃猿總教練古久保健二今天表示，林智平的傷勢保守評估需要2個月才能回歸。

林智平表示，傷勢恢復比自己想像中快，「昨天就不用撐枴杖了，今天可以自己走路，比預期還快。」不過林智平指出，醫生評估若韌帶全部長出來的話要2個月，但有機會提前，「當然想要趕快回來，好不容易有這樣的機會，想要去把握，還有一些團隊目標、個人目標想要去達成（千安）。」

39歲的林智平已經進入職棒生涯第16年，本季再度受到球隊重用，他坦言，被撞到當下因為真的很痛，心中做了最壞的打算，「想說完蛋了，覺得是不是差不多了，因為機會不多了，想說怎麼又是這種奇怪的事情發生。」

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林智平指出，在膝蓋消腫前2天一直很心急，想要趕快去醫院檢查，所幸檢查結果很樂觀。目前林智平只能做靜態訓練，像是上半身的核心、穩定度，無法做負重訓練，但今天就會先去嘉義做復健和訓練，「先趕快下去做治療，希望下星期可以開始做一些負重的動作。」

林智平也苦笑說，其實自己每一年左腳都因為衝撞有傷勢，最嚴重的是在2011年，守游擊時被當時的興農牛隊張建銘撞傷。（編輯：李亨山）1130502