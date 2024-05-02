接獲北韓可能恐攻情資 南韓5使領館調升警戒等級

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（中央社首爾2日綜合外電報導）南韓外交部今天宣布，情報機構接獲北韓試圖攻擊南韓駐外外交人員的情資，在4級制恐攻預警中，將5個大使館和總領事館從原本一級「關注」上調至三級「警戒」。

南韓恐攻預警分為4級，從低到高分別是「關注」、「注意」、「警戒」、「嚴重」。其中「警戒」於恐攻可能性相當高時發布。

南韓聯合新聞通訊社報導，這5個駐外機構分別是駐柬埔寨大使館、駐寮國大使館、駐越南大使館、駐俄羅斯海參崴（Vladivostok）總領事館、駐中國瀋陽總領事館。

南韓國家情報院（National Intelligence Service）今天表示，近日獲得多項情報指出，北韓計劃近期在中國、東南亞、中東等地針對南韓外交人員及公民發起恐攻。

據悉，北韓已派遣特務至前述國家，監視南韓在當地的外交機構並伺機而動。

南韓情報部門分析，北韓發動恐攻的動機，與近日北韓駐外人員「脫北」案例增加有關。

南韓國情院指出，北韓開始召回長期派駐海外人員，促使從事外交、貿易工作者及留學生等菁英階層人士接連「脫北」。

南韓國情院研判，北韓負責監管駐外人員的外交機構幹部及國家保衛省等部門為推諉責任，向最高領導人金正恩虛報情況，稱是外部因素導致「脫北」頻仍，因此北韓當局企圖對南韓外交人員展開「報復性」攻擊。

路透社報導，南韓外交部聲明也提到，南韓國家反恐中心（National Counter Terrorism Center）今天召開會議，討論如何採取措施保護外交機構及在那裡工作的外交官。

北韓政府控制的媒體則批評，所謂的恐攻指控是在美國領導下對華府的敵人進行抹黑。（編輯：洪培英/核稿：何宏儒）1130502