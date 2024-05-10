季後賽首輪遭橫掃出局 NBA太陽開除總教練伏格爾

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今年在季後賽第一輪遭明尼蘇達灰狼橫掃出局，今天他們宣布開除總教練伏格爾（Frank Vogel）。

伏格爾2020年曾率領洛杉磯湖人拿下NBA總冠軍，但在2021-22球季遭開除。太陽去年6月找來伏格爾，取代被開除的威廉斯（Monty Williams），伏格爾本季帶領太陽拿下49勝33敗，排在西區第6，但最終仍丟了兵符。

太陽總裁兼總經理瓊斯（James Jones）在聲明中說：「正如我們在5月1日的記者會上所言，球隊領導階層，包括我本人、（執行長）巴特斯坦（Josh Bartelstein）以及東家，將審視球隊整體運作，以確定需要做出哪些改變。」

瓊斯說：「經過對於這個球季審慎的回顧，我們得到的結論是，球隊需要一名不同的總教練。」

本季太陽在例行賽和季後賽的表現都令人失望，他們遇上傷勢問題的困擾，3巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）常無法同時出賽，讓戰力大打折扣。

瓊斯說：「我們志在奪下總冠軍，但這個球季的成績遠低於我們的預期。我們將繼續評估球隊的運作，並做出必要改變，以實現我們奪冠的目標。」

太陽創隊至今尚未拿過NBA總冠軍，2021年曾打進隊史第3次總冠軍賽，但最終不敵密爾瓦基公鹿。

接下來的兩個球季，太陽都在季後賽次輪遭淘汰，這使他們決定與威廉斯分道揚鑣，但接手的伏格爾領兵表現更差，太陽在季後賽首輪就遭淘汰。

50歲的伏格爾曾在NBA擔任助理教練很長的時間，2011年在印第安納溜馬首次獲得擔任總教練的機會，並帶領球隊自2006年以來首次打進季後賽。

伏格爾在未獲溜馬續約的情況下，轉到奧蘭多魔術執教兩個球季，2018年被解僱後，於2019年接掌洛杉磯湖人兵符。

伏格爾擔任NBA總教練12年的生涯，例行賽的戰績是480勝、422敗，在季後賽的戰績則是49勝43敗，僅一次率隊殺進分區冠軍賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130510