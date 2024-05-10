奇鋐首季每股賺4.08元 看好液冷催動第3季顯著成長

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）散熱廠奇鋐今年首季稅後純益新台幣15.64億元，季減6.4%，較去年同期大幅成長55.31%，每股純益4.08元。奇鋐財務長陳易成今天說，第1季是今年營運谷底，第2季微幅成長，第3季受惠液冷散熱布局逐漸發酵，營收將顯著成長。

奇鋐今天舉行法人說明會並公布財報，第1季營收153.09億元，季減8.44%，年增29.35%；毛利率22.03%，比去年第4季提高0.23個百分點，較去年同期拉升2.29個百分點。

陳易成今天表示，第1季因為有過年，確定是今年營運底部，第2季營收會比第1季微幅成長，第3季應該會有明顯成長，公司目標獲利成長率要大於營收成長率。

至於市場關心的液冷散熱，陳易成說，液冷散熱相關產品預估今年占營收比重約5%，主要出貨集中在下半年，明年相關營收至少要倍增。

奇鋐事業處總經理黃崇偉指出，目前奇鋐的液冷散熱布局，以水冷板（cold plate）進度最快，因為是既有產品。奇鋐包含大陸、越南兩地的水冷板產能合計約46萬片，目前客戶有幾個標案正在進行中，等確定拿到，預計年底會再擴增50%的產能。

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另外，分歧管（CDM）目前1年產能大約3萬套；冷水分配器（CDU）目前月產能大約1000台，接下來準備擴產，場地已經準備好，預計下半年啟動擴產，至於幅度，就等下半年客戶需求確定。

面對散熱市場火熱，愈來愈多競爭對手加入，奇鋐表示，奇鋐是許多大雲端服務供應商（CSP）認證的優良供應商，合作多時且緊密，以這一塊來看，目前競爭對手都還是老面孔。（編輯：張良知）1130510