奇鋐深圳廠火警 液冷散熱產品出貨不受影響

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）散熱廠奇鋐今天公告，大陸子公司深圳興奇宏科技19日下午發生火災，火勢迅速撲滅，無任何人員傷亡，也不影響正常運作；廠房設備及存貨都有保險，對財務、業務無重大影響。

由於輝達（NVIDIA）最新的GB200伺服器正緊鑼密鼓準備出貨，新的AI伺服器改採液冷散熱，包括奇鋐在內的散熱廠在供應鏈扮演更吃重角色，奇鋐大陸廠此時發生火警格外引發外界關注。

奇鋐主管向中央社記者重申，此次火災事故範圍不大，對集團生產營運、財務業務皆無重大影響，且有投保火險，將通知保險公司勘查，進行相關理賠程序。

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針對市場盛傳GB200晶片出現設計瑕疵將延後出貨，恐打亂供應鏈今年底旺季行情。奇鋐事業處總經理黃崇偉日前出席法人說明會時表示，從零組件端的角度來看，奇鋐的水冷板（Cold Plate）今年還是按照客戶要求如期出貨，沒有改變。目前奇鋐包括水冷板和分歧管（Manifold）等2項水冷相關產品，已拿到輝達認證通過，接下來將視接單情況啟動擴產。

奇鋐財務長陳易成預告，奇鋐包括大陸廠和越南廠都有擴廠計畫，預估明年資本支出將超過新台幣50億元，比起今年的30億至35億元大幅增加。（編輯：張良知）1130820