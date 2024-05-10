新住民多元文化包容 藍委倡母親節象徵花可多樣化

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（中央社記者范正祥台北10日電）前教育部長吳清基等教育界人士今天共同倡議，母親節的象徵花，康乃馨不是唯一，文化兼容並蓄，康乃馨很好，金針花很棒，魯冰花、百合花都不錯，大家可以用自己覺得最具有代表性的花，感謝母親的愛與付出。

母親節即將到來，國民黨立委羅廷瑋今天在立法院召開「讓母親節多一個選擇」記者會。

吳清基、國立台北科技大學副校長孟繼洛、立法院榮譽顧問陳漢強等人與會，宣揚孝道傳統美好倫理概念，並指出台灣是多元開放的社會，有閩南人、客家人、外省人、原住民、新住民等，文化兼容並蓄，大家在母親節時，可用自己覺得最具代表性的花，感謝母親的愛與付出。

談及代表母親節的花，吳清基說，他主張國際在地化，母親節的象徵花，康乃馨很好，但他也很喜歡金針花，台灣很多地方都有金針花，非常在地並具特色。

孟子第69代孫孟繼洛說，孟母是中華民族的典範也是驕傲，萱草也代表孝道，身為孟子的後裔，希望文化可以傳承。

陳漢強指出，唐代詩人孟郊「遊子吟」的「誰言寸草心，報得三春暉」，寸草心所指的草就是萱草，也就是金針花；所以金針花也可以是代表母親節的花，還有客家人有魯冰花、原住民有百合花，母親節的象徵花可以多元化。

今天記者會也邀請明倫高中音樂教師李郁茹現場演唱「母親您真偉大」，場面溫馨。（編輯：林興盟）1130510