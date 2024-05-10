石川強震罹難者恐再增 至少百人申請災害關聯死

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本能登半島地震發生過後至5月8日，至少100名死者家屬已向石川縣內的地方政府申請認定死者為「災害關聯死」。日媒預測，「災害關聯死」的人數很可能大幅增加。

石川縣今年1月1日發生測得最大震度7的強震，石川縣政府指出，截至5月1日，地震造成縣內245人罹難，其中15名亡者疑似為「災害關聯死」。

「災害關聯死」跟長期過著避難生活累積壓力或慢性病惡化等因素有關。日本過去發生地震等災害後，經常傳出有倖免於難的災民卻在之後的避難生活中喪命，被稱為「災害關聯死」。

而認定死者是否為「災害關聯死」，是由市、町公所等行政單位受理死者家屬的申請後，由相關人士組成的審查會判斷。

石川縣政府下週預計與縣內市公所與町公所，首度召開共同審查會，之後召開的頻率大約1個月1次。報導指出，若申請的案件經審查會判斷為「災害關聯死」的話，能登半島地震的罹難者數量可能大幅攀升。

NHK詢問石川縣各地區申請「災害關聯死」的狀況後得知，截至5月8日，至少100人提出申請，其中輪島市最多達53人、能登町16人、七尾市14人、志賀町10人、穴水町7人。

而珠洲市與小松市也已接獲民眾申請，不過尚不清楚人數。前述以外的12個市公所與町公所，截至5月8日尚未接到申請。

在過去的案例中，認定「災害關聯死」耗費數月，而「災害關聯死」的人數也會依時間推移而增加。

根據熊本縣政府等單位表示，2016年4月發生的熊本大地震，曾2度觀測到震度7。地震過後3個月的當年7月，才首度認定6名死者為「災害關聯死」。

之後，2017年6月「災害關聯死」增至179人，2018年3月攀升至200人，案例慢慢增加。2021年8月熊本大地震發生過後5年多，又新增1名案例，至今總共218名死者被認定為熊本大地震的「災害關聯死」。

而熊本大地震的「災害關聯死」認定作業，也是由地方政府根據死者家屬等人的申請判斷，而家屬準備申請文件就相當費時，甚至有案例經過不只一次的審查才被認定，從申請到最終認定相當耗時。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130510