石川強震拆除進度不到1% 建物未登記成障礙

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本今年1月1日發生能登半島地震後，石川縣內約4萬8000棟包含住宅、店鋪等建物全倒或半倒，而縣府估計其中約2萬2000棟建物需要被拆，不過截至4月22日拆除進度不及1%。

朝日新聞報導，截至4月22日為止，包含緊急拆除的案例內「公費拆除」的建物僅88棟。即使加上自費拆除的建物數量，僅有131棟建物被拆除，進度不到預估值的1%。

「公費拆除」是地方政府代替建物所有人拆除受損建物的制度，而對象為能登半島地震過後半倒以及比半倒更嚴重的建物。

石川縣內的市町公所2月起開放民眾申請「公費拆除」，截至4月22日為止，16個市町的申請數量總計8528棟。

而拆除必須經過建物所有人確認，但是災區中有許多居民代代住在同一處，有些房子所有人仍維持在2至3代家中長輩以前「未登記」的狀態。

而房子的所有人若未被轉移，拆除工程原則上就必須經過有繼承權的全數相關人士同意，這也導致申請、審查等手續相當耗時。

石川縣已經確保2000至3000名人力，計劃在2025年10月前拆完2萬2000棟受損建物。

不過，根據石川縣結構物拆除協會的幹部表示，自來水管等基礎設施尚未充分修復的狀況下，估計要到今年秋天3000名人力才能同時作業，「而2025年10月要完成所有拆除作業有點吃力」。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130501