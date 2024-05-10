台74接國1匝道工安意外 2移工遭車輛壓傷送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中10日電）台74線往國道1號銜接匝道預計13日通車，今天卻發生工安意外，橋樑檢修車作業時不慎翻覆，2名外籍移工1人沒有呼吸心跳、另1人左手開放性骨折送醫急救，職安署勒令停工調查。

台中市消防局上午8時20分獲報，北屯區台74線快速道路往國道1號匝道上，有1輛工程車翻覆，派遣水湳分隊等3個單位，出動各式消防車5輛、救護車3輛與消防人員21人前往處理。

消防人員表示，案發現場為1輛工程車翻覆，傷者2名男性，其中1名35歲傷者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由消防人員破壞車體後救出，另1名年約40歲傷者，左手開放性骨折，2名傷者分別送往中國醫藥大學附設醫院及台中榮民總醫院救治。

台中市警察局第五分局表示，傷者為2名越南籍移工，正安裝道路洩水口，因不熟悉相關器械操作，造成1名工人遭工程車擠壓在橋梁之間，另1人因車輛翻覆受傷，案發原因待有關單位調查釐清。

勞動部職安署中區職安中心表示，經派員到場調查，已依法勒令停工，待調查釐清肇責，若雇主違反職安法規定，可依法可處新台幣3萬到30萬元。（編輯：郭諭儒）1130510