國家隊權益會談 籃協、職籃工會盼瓊斯盃前簽訂協議

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（中央社記者陳容琛台北10日電）中華民國籃球協會今天與職籃工會在體育署召開首次「國家隊選手參賽權益會談」，彼此交換意見，職籃工會與籃協代表會後也達成共識，目標7月瓊斯盃前簽訂參賽協議。

日前的2025亞洲盃男籃資格賽第1階段，組訓過程中爭議不斷，除了發生集訓人數不足，還有球員失能險等問題引發外界熱議，後續籃協也決議將定期召開跨聯盟會議，目標組成最強台灣隊。

針對未來台灣男籃組訓，籃協今天與台北市職業籃球員職業工會攜手洽談「國家隊選手參賽權益會談」，職籃工會的辦公室副主任葉子彧在會議中提出12點訴求，包含外界關心的參賽保險、出場費等議題，並期望在集訓開始前3個月，提供參賽協議給選手評估意願，雙方進行初步的意見交換。

另外，籃協與職籃工會也達成共識，約定在2週後於體育署再度召開會談，且未來以2週1次進行協商，並依舊採取公開直播方式。

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葉子彧接受媒體聯訪時透露，這份參賽協議內容最初架構，源自於棒球參與國家隊的基本版型，同時也提交給籃協，目標在7月瓊斯盃前簽訂完成，「他們（籃協）在去年12月內部討論，1月給予我們協會內部版本，工會對於可以補充地方，與所有會員討論後，把所有需求明確化。」

籃協副秘書長張承中則提到，自己也期望在瓊斯盃前簽訂參賽協議，並藉由這次公開的平台，把很多細節釐清、談定，「在現行制度下，與體育署一起做好，國家隊不要分彼此，製造雙贏局面。」（編輯：龍柏安）1130510