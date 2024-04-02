籃協籌組跨聯盟9人小組 目標前進2027年世界盃

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華民國籃球協會今天宣布籌組跨聯盟9人小組，將定期針對台灣隊的選訓、賽事規劃開會討論，共同完善國家隊組訓賽架構，並以前進2027年世界盃為目標。

亞洲盃男籃資格賽台灣隊日前組訓過程風波頻傳，台北市職業籃球員職業工會就曾呼籲，教育部體育署可主動承擔仲裁角色，或搭建協會、工會、聯盟（球團）的協商平台。

中華民國籃球協會今天發布新聞稿表示，經體育署建議，由中華籃協籌組跨聯盟9人小組，將定期針對台灣隊的選訓、賽事規劃開會討論。

9人小組成員由男籃選訓委員會召集人李清棋、籃球協會副秘書長張承中、賈凡（代表籃協及SBL超級籃球聯賽）、P. LEAGUE+聯盟執行長鄭偉柏、策略總監王博麟、賽務長陽和平（以上代表PLG），以及T1聯盟會長錢薇娟、秘書長王志群、賽務長謝志成（以上代表T1）等人組成。

籃協表示，日前已召開強化台灣男籃組訓跨聯盟會議，由副理事長李忠恕召集，副秘書長張承中為聯絡人，並邀請男籃選訓委員會召集人暨跨聯盟9人小組召集人李清棋與會，3聯盟及各隊皆派代表參加。

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籃協指出，第1次會議中針對「男籃比賽及集訓規劃」、「選訓機制」、「強化合宿計畫」、「男籃保險進度說明」、「歸化球員進度」等議題充分討論，各與會代表也表達意見、提出建言，並表示全力支持配合協助國家隊組、訓、賽制度規劃及執行，以前進2027年世界盃為目標。

籃協表示，台灣男籃的組、訓、賽業務，選訓委員會遵循選訓機制，並尊重跨聯盟9人小組意見，而跨聯盟9人小組也將定期召開會議廣納各界意見充分討論，並回報各聯盟及球隊，同時歡迎各聯盟及球隊相關人員參與，共同打造更完善的國家隊組訓賽架構。（編輯：張雅淨）1130402