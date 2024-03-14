籃協已展開歸化作業 盼趕上亞洲盃資格賽第2階段

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（中央社記者陳容琛台北14日電）以全本土陣容應戰亞洲盃資格賽第1階段，台灣男籃苦吞2連敗，中華籃協今天表示，已與兩名符合戰力的外籍球員洽談歸化事宜，期盼能趕上11月的第2階段賽事。

台灣男籃在2025亞洲盃男籃資格賽第1階段的組訓過程爭議不斷，除了集訓人數不足，還有球員失能險等問題，最後不敵紐西蘭、菲律賓，以2連敗作收，引發外界熱議。

中華民國籃球協會選訓委員會13日召開檢討會，由總教練桑茂森針對台灣男籃的組、訓、賽提出檢討報告，同時立法委員莊瑞雄、體育署、台灣雙職籃P.LEAGUE+及T1聯盟也都派員參與討論。

桑茂森指出，目前台灣男籃內線長人在母隊的上場時間明顯不足，影響到國際賽戰力，期望未來各職籃聯盟能夠利用賽制，保障本土球員上場時間。

籃協透過新聞稿提到，未來將定期召開跨聯盟會議，並邀請PLG或T1聯盟輪流擔任召集人、籃協副秘書長張承中為聯絡人，召集各隊代表，定期溝通台灣男籃組、訓、賽事宜，目標為組成最強台灣隊。

莊瑞雄辦公室則表示，強力推動「保險國家隊」來支持球員失能險，體育署也會全力協助與公股行庫溝通，兩聯盟代表也同步承諾會跟所屬球團溝通，以保密方式將球員合約交付公正第三方，以利保險公司計算保費。

針對歸化球員進度，籃協表示已與兩名符合戰力的外籍球員洽談，初步獲得首肯，並向體育署提出申請，將視修法進度而定，仍不排除推動殊勳歸化的特例方式。

張承中接受中央社採訪時表示，歸化方向仍是大個子，且年紀不滿30歲，首重是態度、打法，不過因為尚未簽約，無法透露人選，期盼能趕在亞洲盃資格賽第2階段前完成歸化。

至於原先歸化球員阿提諾（William Artino），張承中直言，幾乎確定無法再替台灣男籃效力。（編輯：龍柏安）1130314