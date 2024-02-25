亞洲盃資格賽台灣男籃2連敗 劉錚：學經驗變更好

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）以全本土陣容出擊的台灣男籃今天在亞洲盃資格賽第2戰禁區遭菲律賓打爆，以53比106慘敗，苦吞2連敗。台灣隊隊長劉錚賽後說，希望能藉由這場比賽汲取經驗，讓球隊變得更好。

台灣男籃今天客場出戰菲律賓，在少了「新台灣人」阿提諾（William Artino）助陣情況下，禁區只能讓對手予取予求，除了籃板狂輸對手28顆，禁區得分更僅有12分，反觀菲律賓光是在禁區就斬獲64分，比台灣隊全場得分還要多。

台灣隊此役狂輸對手53分，總教練桑茂森賽後受訪時指出，主要是因為在內線身高不夠的情況下，並未給予對手太多身體上接觸，但他也感謝菲律賓，「給我們一場很精彩的球賽，讓我們在這場球可以學習很多，下次將會準備地更好。」

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劉錚此役14投5中，包括3顆三分球，攻下全隊最高的13分，也是全隊唯一得分雙位數的球員，他同樣謝謝菲律賓隊，他認為，這場比賽將帶給陣中年輕球員一些經驗上的幫助，希望球隊能汲取這些經驗、進而變得更好。

亞洲盃資格賽共採3階段主客場制，每階段各打2場比賽，台灣隊與香港、菲律賓及紐西蘭同在B組，台灣隊第一階段賽事吞下2連敗後，接下來第2階段預計11月21日將在主場與香港交手，3天後在客場出戰紐西蘭。（編輯：戴光育）1130225