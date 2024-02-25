亞洲盃資格賽禁區失守 台灣男籃輸菲律賓吞2連敗

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影片來源：FIBA - The Basketball Channel

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽第2戰客場出戰菲律賓，攻勢遭到壓制，不僅得分僅是對手的一半，禁區更是失守，籃板狂輸對手28顆，最終以53比106落敗，苦吞2連敗。

台灣男籃這次亞洲盃資格賽與香港、菲律賓及紐西蘭同在B組，22日首戰在主場台北和平籃球館以20分差敗給紐西蘭後，今天作客菲律賓，因與「新台灣人」阿提諾（William Artino）續約談不攏，因此連2戰都以全本土陣容出擊。

前一役大勝香港30分的菲律賓，被視為B組最強的球隊，陣中包括身高218公分的長人索托（Kai Sotto）在內，共有5名200公分以上球員，反觀台灣男籃僅林正身高達200公分。

台灣隊開賽靠著劉錚2顆三分球緊咬比分，而菲律賓隨後憑藉著身材優勢，頻頻在禁區搶分，並把握站上罰球線的機會，首節取得26比13領先。

台灣隊次節開局由林信寬、游艾喆聯手連得5分，一度將落後差距縮小至個位數，菲律賓靠著索托強攻禁區，拉出一波16比0攻勢，而台灣隊的謝亞軒儘管在半場結束前投進三分球，台灣隊仍陷入以27比52落後。

雙方易籃後，菲律賓布朗里（Justin Brownlee）持續肆虐禁區，獨攬11分，將比分拉開至82比41，而末節菲律賓持續將主力留在場上，擴大領先分數，台灣隊無力扭轉戰局，以53分差輸球。

台灣男籃此役籃板不僅輸菲律賓28顆，禁區得分更是以12比64居於下風，也種下敗因。

台灣隊的劉錚拿下13分，也是陣中唯一得分雙位數的球員，林信寬投進2顆三分球、攻下8分次之。而菲律賓布朗里進帳26分、13籃板，光是個人得分就等於台灣隊下半場總得分，而索托斬獲18分、10籃板、5助攻。

亞洲盃資格賽共24支隊伍分成6組，賽事採3階段主客場制，分組前2名直接晉級會內賽，分組第3名參加外卡賽，台灣男籃在吞下2連敗後，接下來預計11月21日將在主場與香港交手。（編輯：蕭博文）1130225