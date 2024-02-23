職業球員參與國家隊組訓權責 體育署：參考棒球模式

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（中央社記者陳容琛台北23日電）針對近日台灣男籃在亞洲盃資格賽組訓過程諸多爭議，體育署已經與籃協持續充分討論研商，未來職業球員參與國家隊組訓權責將參考棒球模式，並積極商請內政部協助加速球員歸化事宜。

2025亞洲盃男籃資格賽組訓過程爭議不斷，尤其「台灣隊長」劉錚提出集訓到場練球人數過少及保險等問題。日前體育署長鄭世忠接受訪問時透露，期盼比照中職模式建立SOP（標準作業程序），同時讓球員知情集訓、參賽相關規劃細節。

體育署今天再度透過新聞稿表示，未來有職業球員參與的國際賽事國家隊組訓權責，將參考棒球一級國際賽事業餘與職業球員合作模式，由籃協會同兩個職籃聯盟P.LEAGUE+、T1聯盟共同籌組組訓團隊，並因應新的主客場賽制，建立進退場機制，以及長期情蒐、體能訓練、運動防護等運科支援模式。

針對歸化球員部分，籃協除持續洽商已歸化球員阿提諾（William Artino）及戴維斯（Quincy Davis）代表參賽外，將同步徵詢P.LEAGUE+、T1聯盟及SBL等聯盟中，有意願歸化台灣的優秀外籍球員的加入。同時體育署將積極商請內政部協助加速球員歸化事宜，以順應國際趨勢結合歸化球員提升國際戰力。

至於運動員保險，體育署指出，除參考職棒聯盟作法，與職籃聯盟球團洽談於遮蔽個資原則下，提供選手薪資合約，以利保險公司核保，也將向國營銀行體系尋求協助。

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而涉及球員權益等問題，包括肖像權及出賽費等，是否納入協議書，體育署提到，後續將由籃協邀請職業聯盟、球員工會及現役球員代表共同研商，儘速完成訂定，並評估參考職棒模式簽訂團體協約的可行性。

台灣男籃昨天在2025亞洲盃資格賽第1階段首戰以69比89不敵紐西蘭，體育署表示，為強化籃球運動國際競爭實力，有賴籃協與兩個職籃共同深化合作，一起建立長期性、制度性及計畫性的國家隊培訓體系。（編輯：龍柏安）1130223