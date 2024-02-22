承諾改進失能險 籃協：給球員保障一定是愈多愈好

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（中央社記者陳容琛台北22日電）亞洲盃台灣男籃組訓過程風波不斷，中華籃協副秘書長張承中今天表示，聽到大家的聲音，並承諾會改進失能險，「給球員的保障一定是愈多愈好。」

2025亞洲盃男籃資格賽組訓過程球員輪番開砲，先是「台灣隊長」劉錚提出集訓到場練球人數過少以及保險等問題，而效力台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士的張宗憲也在社群平台發文感慨，「15年過去了，保險還沒搞定。」

張宗憲以自身經驗為例，表示過去手指斷掉，詢問中華民國籃球協會後得知只保了基本保險，理賠上限新台幣3萬元，且3萬元還進了協會帳戶。

不過，籃協昨天透過新聞稿表示，張宗憲在民國103年美國移地訓練時受傷，美國就醫費用折合新台幣26萬5000元，因為往返耗時、單據取得時間較晚，台灣保險公司無法理賠，因此當時張宗憲在美國醫療費用由籃協自籌給付。

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籃協副秘書長張承中今天接受媒體聯訪時再度強調，10年前的保險意識沒有這麼強，包含資訊、知識等各方面，「現在有聽到大家的聲音，我們會再檢討改進，希望給球員的保障一定是愈多愈好。」

昨天在新聞稿提及「意圖破壞國家隊的士氣」，張承中澄清，絕非意指張宗憲，而是針對網路上斷章取義的媒體，不僅標題聳動也沒有查證，發布不正確的新聞，「不是針對宗憲，希望不要造成他的困擾。」（編輯：龍柏安）1130222