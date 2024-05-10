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竹北市公所改善3座市場 打造良好購物環境

2024/5/10 16:28（5/10 16:36 更新）
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竹北市公所10日表示，市內3座市場包含竹北、新社與仁義市場已老舊，為改善環境，將陸續進行攤商招牌更換、外牆修繕、入口意象設計裝置等工程。圖為竹北市長鄭朝方（右）日前赴仁義市場視察情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月10日
竹北市公所10日表示，市內3座市場包含竹北、新社與仁義市場已老舊，為改善環境，將陸續進行攤商招牌更換、外牆修繕、入口意象設計裝置等工程。圖為竹北市長鄭朝方（右）日前赴仁義市場視察情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹北市公所今天表示，市內3座市場包含竹北、新社與仁義市場已老舊，為改善環境將陸續進行攤商招牌更換、外牆修繕、入口意象設計裝置等工程，打造良好購物環境。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，市內3座市場皆使用久遠，竹北市場已54年、新社市場有52年以及仁義市場達40年，皆是傳統型的老舊市場，雖人流頻繁卻有多年，卻未整建改善。

市長鄭朝方向中央社記者表示，為提升民眾的生活品質與城市形象，將進行市場環境改善工程，工程包含整體環境、整潔提升、攤商招牌更換、外牆修繕、入口意象設計裝置等工程。

鄭朝方說，因應消費型態轉變，去年已完成3市場公廁的改建、仁義市場員工通道改善、加強竹北市場排風系統，未來即將進行的3個市場入口意象，以及市場內外部環境整修工程，盼改善市場也提升買氣。

鄭朝方表示，公所改善市場設施，盼打造乾淨、整潔、安全、舒適的市場環境，為民眾提供更好的消費體驗，打造良好購物環境。（編輯：張銘坤）1130510

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5月進入汛期 竹北市公所將進行牛埔溪水道疏濬掌葉蘋婆花期異味擾民 竹北市將修枝及加強清掃
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