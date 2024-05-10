虎尾高中師指校長霸凌 教育部：調查後認定不成立

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（中央社記者陳至中、蔡智明台北10日電）一名虎尾高中教師今天在台北召開記者會，指校長陳惠珍涉職場霸凌，經常以言語羞辱、聯合其他教職員排擠。教育部回應，此案經調查小組、霸凌委員會審議，認定不成立。

全國教師工會總聯合會（全教總）陪同一名虎尾高中教師今天召開記者會，教師指校長陳惠珍經常以羞辱性話語和動作交派工作，聯合其他處室教職員對她排擠，甚至要求她埋單宴請校友的餐費。

全教總理事長侯俊良表示，目前正在進行113年國立高中校長遴選作業，包括審議15所國立高中職校長連任。陳惠珍相關言行已明顯不適任校長職務，呼籲遴選會嚴格把關，審酌陳情人提供的事證，汰除不適任校長。

虎尾高中校長陳惠珍則回應，校方每年舉辦校友回娘家活動並舉辦餐會由校友認桌，校內部分教師也是校友，可自願評估是否參加活動，絕無強迫教師出餐費。

另外，陳惠珍也說，並無言語羞辱對方，或是撕毀對方為學校設計的母親節卡片，只因為卡片上有錯字，請辦公室助理訂正而已。

教育部今天稍晚以文字回應，虎尾高中疑似職場霸凌案，為保障陳情人權益，調查小組3名專家學者全部外聘，並包含1名律師。過程中逐項檢視包括校友餐宴等檢舉事由，並訪談當事人及關係人10餘人後，作成調查報告。

教育部表示，經職場霸凌防治及申訴處理委員會就調查報告內容及事實認定充分討論後，做出決議：「堪難認定屬霸凌行為，霸凌案不成立。」

教育部表示，校長遴選秉持公平、公正、公開原則，上述案件已經審慎調查程序並經審議不成立，如果有新的事證，仍會秉持「勿枉勿縱」審慎處理。（編輯：陳政偉）1130510