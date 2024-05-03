不適任校長回任教師惹議 教部：嚴重者終身不聘

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（中央社記者陳至中台北3日電）全教總今天質疑預告中的國中小校長不適任事實調查處理辦法草案，讓不適任校長仍能回任一般教師，形同給予一道「免死金牌」。教育部澄清，犯行嚴重將終身不能聘任為教育人員。

教育部於4月11日預告「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」草案（以下簡稱草案），針對校長涉及性侵、貪污瀆職、嚴重霸凌，以及經醫師判定有精神病等不適任情況，訂定全國統一的處理標準。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會，質疑草案讓不適任校長仍可「回任」一般教師。理事長侯俊良表示，實務上，縣市政府往往先讓校長回任教師，後續如果有不適任情形，再由教評會處理，如此一來，等同校長擁有一道「免死金牌」，有2次審議機會。

全教總舉出幾項不合理的案例，民國109年某特教學校校長因情緒管理、行政作為不當，被解任後調到另一所學校擔任教師，他在新的學校有獨立空間辦公，且不必授課、不與其他師生接觸。102年嘉義縣某國小校長酒後駕車，且連犯4次入監服刑，被解除校長職務後，仍能回任教師。

對此，教育部今天稍晚以文字回應，草案依照「教育人員任用條例」等規定，讓主管機關依不適任情形嚴重程度處理。最嚴重的是解除職務、終身不能聘任為教育人員；次重的則是管制1到4年不能聘任。

教育部表示，情節較輕微的才會由主管機關作成回任教師、改任其他職務，或移送校長考核會等處置。

教育部強調，草案經過預告，預計於5月10日正式發布，高級中等學校校長也「準用」相同機制處理。期待能建置完善受理、調查、審議機制，公平、公正、勿枉勿縱，保障學校校務穩定推動及校長權益。（編輯：龍柏安）1130503