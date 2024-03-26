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遭判刑仍參加校長遴選惹議 教部：依法不能任用

2024/3/26 19:31
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（中央社記者陳至中台北26日電）全教產今天質疑，澎湖縣外垵國小校長許有志被判刑，卻仍能參加國小校長遴選。教育部表示，遭判刑確定不能擔任教育人員；已被任用的人，也須解聘或免職。

全國教育產業總工會（全教產）今天召開記者會指出，許有志擔任外垵國小校長時，因涉入校園工程弊案，於今年3月7日被澎湖地方法院宣判有期徒刑1年6月，緩刑4年。然而，在確認有罪判決後，澎湖縣政府3月19日卻仍讓許有志參加民國113年的國小校長遴選。

全教產指許有志能鑽漏洞，主因是教育部於去年（民國112年）11月曾函示澎湖縣政府解釋，「國民中小學校長主任教師甄選儲訓及介聘辦法」第10條廢止資格的規定，是針對候用校長、主任（有資格但還沒正式受聘），現職校長、主任非適用對象。

對此，教育部今天傍晚以文字回應中央社，上述函示是回應地方政府詢問受聘主任資格的疑義，「與本案現職校長（指許有志）無涉。」

教育部表示，被判刑確定有罪的校長，依據「教育人員任用條例」第31條，不得擔任教育人員；如果已經任用，也應報請主管教育行政機關核准後，予以解聘或免職。

教育部表示，縣市政府遴選校長的規定，由縣市訂定。基於外界對校長具有高道德標準期待，請地方政府審慎訂定。

另外，全教產今天也提到，教育部對於可解聘教師的不適任教師樣態早已有所定義，但是對於「不適任校長」的樣態至今仍未見蹤影。

教育部表示，「國民教育法」第17條、「教育人員任用條例」第31條及「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」，都有處理不適任校長的規定。

為了明確校長不適任事實認定及相關處理流程，教育部正與各地方政府、相關團體研商，擬具「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」草案，預計今年5月對外發布。（編輯：陳政偉）1130326

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