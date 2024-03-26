校長有罪判決後仍可參加遴選 民團促明定不適任樣態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北26日電）全國教育產業總工會今天質疑，有校長遭到有罪判決後，仍參加遴選校長的適法性，呼籲教育部儘快明定「不適任校長樣態」及處理方式。

全教產理事長林碩杰指出，澎湖縣外垵國小校長許有志於今年3月7日被澎湖地方法院宣判有期徒刑1年6月，緩刑4年。在確認有罪判決後，澎湖縣政府於3月19日卻稱許有志還能參加民國113年的國小校長遴選。

林碩杰表示，國民教育法第17條有關學校校長「不適任事實之認定、處理方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之」的條文，已於去年6月修正公布，但是至今所謂不適任校長的「認定、處理方式及其他相關事項辦法」仍不見蹤影，呼籲教育部儘快明定「不適任校長樣態」。

他說，教育部對於可解聘教師的不適任教師樣態早已有所定義，但是對於「不適任校長」的樣態至今仍未見蹤影。

林碩杰表示，校長身為一校之長，應有更高的道德標準，如果未依法行政、避法卸責、輕率枉法，是要如何能做師生的榜樣、領導學校。

國民黨立委羅廷瑋今天受邀出席記者會時說，對於不適任的校長，應該要有退場機制，應儘快明定「不適任校長樣態」及處理方式，他質詢時會關注此事，希望教育部能夠回應教團的訴求。（編輯：蘇龍麒）1130326