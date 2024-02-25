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俄烏戰爭2週年 英相：西方應更大膽扣押俄資產

2024/2/25 12:56（2/25 13:18 更新）
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天表示，西方國家應更大膽沒收俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後凍結的資產。

路透社報導，蘇納克在提早一天出刊的「星期日泰晤士報」（Sunday Times）撰文指出，在俄烏戰爭滿2年的今天，烏克蘭仍需更多長程武器、無人機和彈藥，以及其他支援。

「我們必須更大膽地打擊俄羅斯的戰時經濟…我們必須更大膽地沒收數千億凍結的俄羅斯資產。」

英國主責投資事務的商貿部副大臣莊敦文（Dominic Johnson）上個月會見美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）討論扣押凍結的俄羅斯資產，但強調一切都需以國際法為依歸。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，歐洲聯盟、美國、日本和加拿大凍結了俄羅斯央行約3000億美元的資產。

七大工業國集團（Group of Seven）一直在研究以扣押的方式，讓俄羅斯為入侵烏克蘭所造成的損失付出代價。

蘇納克也敦促美國繼續向烏克蘭提供財政和軍事支持。

蘇納克在文中寫道，「我們永不該低估美國在烏克蘭和歐洲─大西洋安全所做的事情。我敦促他們繼續提供支持，我相信他們會的。」

英國國防部今天宣布一項2.45億英鎊（逾新台幣98億元）援助計畫，為烏克蘭火砲彈藥提供資金。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130225

#俄羅斯
#烏克蘭
#蘇納克
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