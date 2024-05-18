日本時隔77年修正民法監護權 父母離婚後可共享親權

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本參議院全體會議昨天表決通過民法修正案，主要內容為增加夫婦離婚後可共享孩子監護權的「共同親權」選項，這是日本時隔約77年再度針對夫婦離婚後的親權規定進行修正。

日本經濟新聞及日本放送協會（NHK）報導，參議院全體會議昨天進行修法表決，在自民黨及立憲民主黨等多數議員贊成下通過；至於共產黨及令和新選組等議員則投下反對票。

此次修法明訂日出及回溯條款，將在2026年前正式上路，且修法施行前離婚的夫婦，未來也可以選擇共同親權。

日本民法過去規定，離婚後的夫婦僅限父親擁有孩子的親權，但在1947年修法改為父母其中一方可單獨擁有親權，昨天是時隔約77年再度針對親權規定進行修法。

單獨親權導致社會問題

日本現行民法規定，夫婦離婚後只有其中一方可單獨擁有孩子親權，不少家庭都出現「單親」獨有的困難，例如容易因為另一方未支付贍養費導致經濟困難，或是無法同時兼顧工作與養育孩子。

離婚後未擁有親權的一方，因為很難探視孩子，也無法參與小孩升學等成長過程中的重要決定，因此對現行規定造成「親子關係斷絕」感到不滿。

根據統計，離婚夫婦其中一方要求探視孩子而向家庭裁判所（家事法庭）提出仲裁的案件，2022年來到1萬2876件，是20年前的4倍之多。

因此，此次修法增加共同親權選項，希望有助解決上述提到的社會問題。

親權選項由離婚夫婦協商或交法院裁決

修法規定，夫婦離婚後可由雙方協商決定要採共同親權還是單獨親權；如果雙方無法達成共識，可向家事法庭申請裁決。

不過，根據目前預想，如果家事法庭法官認為孩子有受虐之虞，或是因為父母間暴力等難以行使共同親權，在這兩種有損孩子權益的情況下，法官將裁決其中一方擁有單獨親權。

為避免父母在違背意願的情況下選擇共同親權，修法也通過「檢討採取確認父母真實意願的措施」附帶決議，要求法務省在修法上路前決定具體作法。

修法明訂在共同親權下需要離婚父母雙方同意才能決定的事項，包括孩子選擇升學的學校、搬家、攸關生命的醫療行為及繼承土地的處分等。

但修法也針對「日常行為」及「急迫事項」賦予擁有共同親權的其中一方可單獨決定，例如緊急手術、為免遭受家暴或虐待、一般的疫苗接種等。有意見認為「未清楚明訂具體行為，恐有損害孩子權益之虞」。

學者專家各持正反意見

日本早稻田大學前教授棚村政行說，修法將明確夫婦離婚後的父母責任，可以孩子權益為中心來考量，這一點值得肯定。雖然並非可立即解決探視權及贍養費問題，但可以培養夫婦雙方在離婚後仍是父母親的意識。

他說，日本夫婦協議離婚占9成，排除家暴及虐待案例，夫婦在離婚後即使變成陌生人，親子關係不隨之終結應該對保障孩子的權益有所幫助。

棚村說，在現行制度下，即使離婚後的夫婦想要參與孩子成長，但因為其中一方不負擔法律責任，有些案例因此中斷與孩子的關係。

不過，律師齊藤秀樹對修法有所質疑。他說，夫婦離婚後如果能維持良好溝通關係就沒有問題，但如果做不到，就會讓人擔憂損害孩子權益，這並不適當。

齊藤說，完全無法溝通也無法達成共識的夫婦，在離婚後擁有共同親權的情況下，只會讓彼此關係更為惡化。孩子被夾在中間也可能會認為是自己導致父母關係惡化。

他說，從這次修法可以看出法院擁有很大裁量權，除非是彼此能夠溝通協調的離婚夫婦，否則應該避免採取共同親權。（譯者：黃名璽）1130518