有溫度離婚判決書 告訴小孩：爸媽對你的愛才是事實

高雄少年及家事法院日前判決一起離婚事件，法官在判決書上附記一封信給夫妻9歲小孩，告訴他，爸爸媽媽對他的愛才是事實。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者盧太城台東縣13日電）高雄少年及家事法院日前判決一起離婚事件，法官在判決書上附記一封信給夫妻9歲小孩，告訴他，父母親離婚的真相是什麼，沒有人知道，但爸爸媽媽對他的愛才是事實。

一對夫妻於民國100年結婚，102年生下小孩，後來為了工作及父母親介入家庭，也多次因小孩的照顧問題發生爭執，雖然於106年9月開始家庭教育輔導與婚姻諮商，但仍無法溝通，於107年11月分居。

女方於109年提起離婚和小孩的權利義務行使訴訟，法官經過1年多審理，詢問過相關社福團體意見，並約談小孩的意願，日前判決女方勝訴。

法官罕見在判決書上附記一段「書信」給這起離婚事件中的9歲小孩。

法官告訴小孩，「我是2020年在法院跟你說話的那個法官叔叔，不知道你還記不記得。不曉得你會不會看到這篇判決，如果看到的話，希望你把下面這些話看完」。

「前面寫的東西 （判決內容），是叔叔身為法官，必須把爸爸媽媽在爭的事情說清楚，寫下來，讓看判決的人了解我為什麼要這樣做決定，但我覺得，自己有責任要特別對你（小孩）說一些話，因為你才是這個案子裡面被影響最深的人，你絕對不該只是判決裡面被提到的一個名字而已。」

「叔叔在你這個年紀的時候，天天都只需要想著放學要去哪裡玩，晚餐要吃什麼這類的小事，但你卻在承受著本不該是在這個年紀應該承受的壓力跟辛苦。」

「在跟你聊天（法律用語：陳述意見）的時候，我有再三的跟你保證，你說的話，法官叔叔『一個字』都不會讓別人知道。真的，就算到了寫完這個判決的最後，叔叔都還是沒有讓你跟我說的話，讓當天在場以外的其他任何人知道。」

法官最後告訴小孩「你的爸爸媽媽真的都非常愛你，或許在這幾年他們的爭吵過程當中，你覺得很辛苦、很累，但叔叔相信（至少在這一年多來看到的），他們都很努力的用著自己的方法在愛你，或許有些方式讓你不開心，但他們都真的相信，用他們自己的方法這樣愛，對你最好。」

「其實說真的，叔叔真心希望你通通不要知道（父母親雙方的攻擊），因為那些都是他們為了分開或繼續在一起，還有為了希望能夠取得照顧你的資格，而必須這樣互相攻擊」、「但是，請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的，這些才是真的事實。」

台東律師吳漢成今天在臉書（Facebook）PO上這篇判決書附記說「真是一位好法官，法官的素質提升了」、「深深感受到法官的用心與不捨」，網友留言「這是有溫度的判決書」。

吳漢成今天接受中央社記者訪問時說，這是非常用心的家事法官，這個法官在審理離婚的過程，根據家事事件法規定，一定要讓小孩子出庭表示意見，但同時也會因為這樣，在審理的過程，讓小孩看到父母為要爭取監護權或是要離婚，互相攻擊的一面。對孩子內心會產生誤認「我的爸爸是這樣，我的媽是這樣」。

吳漢成說，這名法官深深為孩子感到不捨，將心比心，用小孩的角度告訴小孩，父母親雙方的攻擊都不是真的事實不要去相信，只要相信爸爸媽媽永遠都愛你的，法官的用心讓人佩服。

吳漢成指出，這個判決也讓他想到最近王姓名人和前妻因離婚案件互相攻擊，還衍生糾紛，將來王姓藝人的小孩看到媒體這些報導的時候，是不是也會懷疑那麼疼他愛他的爸爸、把他當作心肝寶貝的媽媽，怎麼會是這樣子呢。

吳漢成說，當夫妻離異這是兩個大人的事，千萬不要去傷害無辜最疼愛的小孩。（編輯：陳仁華）1110113