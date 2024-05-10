早安世界》政院通過打詐新4法 詐欺逾1000萬元最重關10年、3犯者禁假釋

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政院通過打詐新4法 詐欺逾1000萬元最重關10年、3犯者禁假釋

行政院會9日通過打詐新4法，主要加強網路廣告平台業者與金融業者責任，同時加重詐欺刑責。未來騙愈多關愈久，詐欺金額達新台幣1000萬元以上，最重可處10年徒刑，且3犯詐欺者禁假釋，也將科技偵查手段入法。打詐新法也要求一定規模的境外網路廣告平台業者須在台灣設法律代表人，違反情節嚴重者可降低流量，甚至封網；一定規模的定義將訂定子法確認，但TikTok、臉書、Google等都在預期範圍內。（看完整報導）

台捷援烏案遭質疑 捷克衛生科技院：難過、非事實

台灣與捷克合作援助烏克蘭專案近日遭國民黨立委徐巧芯質疑，指控台灣善款恐間接介入捷克內政。捷克衛生科技院主持人佛伊特9日發表聲明指出，對相關言論感到十分難過，因為相關指控皆未反映事實，並指出捷克衛生科技院目前正根據捷克駐台代表處與台灣駐捷克代表處簽署的備忘錄，執行人道救援項目，這項合作案已向大眾公開。（看完整報導）

連江縣代辦「福馬同城通」 陸委會：恐違法已勸說

中國大陸福建省政府主辦「福馬同城通」卡，卡內預先儲值人民幣300元（約新台幣1346元），提供馬祖居民在福州交通使用，另可享有飯店住宿等指定優惠。連江縣政府協助宣傳、代辦。陸委會9日表示，連江縣府若送交民眾個資給對岸，涉及違反兩岸條例「合作行為」；縣府經勸說後未配合代辦、代收。（看完整報導）

賴清德520就職禮賓服女裝首採褲裝 象徵進步不回頭

中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會與國宴禮賓人員和服裝9日亮相，衣服、禮鞋、配件都是台灣製造。今年的就職典禮，禮賓服女裝首度以褲裝形式呈現，搭配典禮主題「共織台灣‧民主前行」出發，展現昂首闊步、運動感意象，象徵台灣「進步不回頭」精神。（看完整報導）

好天氣持續至11日 母親節變天全台有雨

中央氣象署9日表示，10日至11日天氣穩定，11日將迎來本週最高溫，各地高溫可達30度以上。12日開始變天，白天開始鋒面接近，晚間至13日鋒面通過全台有雨，14日仍受東北季風影響，15日東北季風減弱，這兩天水氣也轉乾，以東半部地區有局部短暫陣雨為主。未來一週除了鋒面短暫影響外，暫時仍沒有梅雨訊號。（看完整報導）

福衛七號獵風者助攻 提升氣象預報準確度、強化氣候變遷推估模擬

國家太空中心9日表示，獵風者衛星去年10月9日發射後運作順利，陸續傳回資料並校正，評估資料品質還不錯，預計6月就會將相關資料釋出。中央氣象署長程家平表示，福衛七號主要提供大氣垂直剖面資料，包含溫度、濕度、壓力等；獵風者提供海面風力資料，甚至可以量測颱風，是一般衛星沒辦法做到的事。應用福衛七號及獵風者衛星收集資料，進一步完善預報模式，對於長期氣候變遷的推估才能更有信心。（看完整報導）

巴宰族申請盼成第17族 中台灣3聚落保留母語文化

巴宰族人向原民會申請盼成為台灣第17族，原民會9日表示，將依憲法判決明示要件、法律程序、原基法，並參考辦理第10族至第16族作業經驗妥善處理，保障原住民族身分認同權。巴宰族群文化協會理事長潘英寬說，巴宰族人奮鬥25年累積厚實母語、文化能力，因此聯合3個聚落申請盼成為官定原住民第17族。（看完整報導）

日本將長鬚鯨列入商業捕鯨 官房長官：傳承食文化

日本水產廳決定將長鬚鯨加入商業捕鯨對象名單中，將在募集公眾意見後，於6月交付水產政策審議會，最快7月作出決定。對於日本捕鯨文化遭到國際社會批判，日本內閣官房長官林芳正9日表示，「傳承我國傳統食文化相當重要」。他指出，「為了改善捕鯨的國際環境，政府將加強與相關國家的合作和遊說，並採取必要外交措施，以促進鯨魚的可持續性利用」。（看完整報導）

水原一平涉竊5.5億元認罪最重可判33年 假冒大谷翔平身分騙銀行24次

日本「二刀流」棒球好手大谷翔平的前貼身翻譯水原一平已同意認罪，美聯社報導，根據認罪協議內容，水原一平2018年幫大谷翔平開設一個銀行帳戶，並於2021年起開始盜用那個帳戶，且向銀行謊稱他是大谷翔平的次數約達24次。水原一平涉及非法自大谷翔平帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債，而被控的兩項罪名若都成立，最高面臨33年有期徒刑。（看完整報導）

高二顏睿軍4歲愛上折氣球摸索自學 繪本中找靈感美國創作比賽奪冠

高二生顏睿軍日前在美國氣球創作比賽獲得「仙人掌綠」組冠軍，他9日受訪表示，他4歲開始就對氣球有興趣，剛開始都是靠自己摸索，4年前擁有人生第1支手機，便開始透過社群軟體向國內外的大師請教氣球技法。他認為氣球不單只是藝術創作，還可以用氣球帶給別人歡樂，氣球對他目前意義非常重大，也給他很多新的體驗，他會將氣球當興趣繼續培養，持續參加國內外各種比賽，讓台灣能再次站上世界的舞台。（看完整報導）

開箱老照片》韓國偶像團體酷龍來台宣傳

韓國偶像團體酷龍Clon二人組1996年出道，為「韓流」始祖之一，以動感舞曲在韓國、台灣大受歡迎，代表作〈Kungtari Shabara〉、〈Bing Bing Bing〉紅遍亞洲，藝人徐懷鈺、杜德偉及草蜢也都翻唱酷龍的歌曲。2000年5月10日，韓國偶像團體酷龍Clon二人組來台宣傳新專輯，成員具俊曄與台灣藝人大S（徐熙媛）的緋聞成媒體追問焦點。（看完整報導）

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