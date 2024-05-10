開箱老照片》韓國偶像團體酷龍來台宣傳

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（中央社網站）2000年（民國89年）5月10日：韓國偶像團體酷龍Clon二人組來台宣傳新專輯，成員具俊曄與台灣藝人大S（徐熙媛）的緋聞成媒體追問焦點。

韓國偶像團體酷龍Clon二人組1996年出道，為「韓流」始祖之一，以動感舞曲在韓國、台灣大受歡迎，代表作〈Kungtari Shabara〉、〈Bing Bing Bing〉紅遍亞洲，藝人徐懷鈺、杜德偉及草蜢也都翻唱酷龍的歌曲。酷龍曾先後在韓國、台灣、中國舉辦演唱會，票房反應熱烈，2000年推出第4張專輯《New World》，在全亞洲銷售百萬張。

但成員姜元來2000年遭遇嚴重車禍導致下半身癱瘓，酷龍在演藝事業巔峰時受重創，具俊曄拒絕單飛、陪伴姜元來復健。

2005年酷龍出道10週年時，2人推出第5張專輯《Victory》，合體舉辦演唱會、表演輪椅舞；2017年發行出道20週年專輯；2018年更參與平昌冬季帕拉林匹克運動會開幕式演出，「永遠的酷龍」精神感動許多粉絲。

更多酷龍的照片，在中央社影像空間。1130510