日本調降COVID-19等級後約半年間 逾1.6萬人病逝

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府2023年5月8日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等級調降等同於季節性流感後，到今天屆滿一週年，官方統計2023年5月到11月仍有1萬6043人因感染COVID-19死亡。

日本共同社中文網報導，日本政府調降COVID-19防疫等級到今天屆滿一週年，儘管日常生活逐漸恢復正常，但疫情仍有反復。日本政府厚生勞動省今年4月公布的最新人口動態統計顯示，2023年5月到11月總計有1萬6043人因感染COVID-19死亡。

專家希望民眾再次理解有人會因為感染COVID-19失去生命。日本政府正推動修法及成立新組織，為因應下一次到來的傳染病危機做好準備。

在未受COVID-19疫情影響的2019年，日本全年共有3575人因感染季節性流感死亡。日本境內因傳染病死亡人數中，COVID-19占壓倒性多數。

老年人與慢性病患者的重症化風險較高，日本從今年秋季起的疫苗接種，將改為以老年人等為對象的定期接種。

為避免病床數量吃緊等情況，政府針對傳染病法等進行修法，平時由都道府縣政府與醫療機構簽訂協議，力保傳染病大流行時能掌握5萬1000張病床。日本政府也在本屆國會會期內，提出擴大中央政府對地方政府指示權的地方自治法修正草案。

2023年9月，日本政府成立作為中央疫情指揮中心的「內閣感染症危機管理統括廳」，並計畫在2025年4月成立向政府提供科學性建議的「國立健康危機管理研究機構」。

日本政府預計今年6月在內閣會議上，敲定彙整因應嚴重傳染病措施的「新型流感等對策政府行動計畫」修正案。（編輯：黃名璽）1130508