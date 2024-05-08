新北風格閱覽室5/11登場 邀媽咪感受時尚閱讀

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）母親節將至，新北市立圖書館11、12日在板橋區府中廣場舉行「風格閱覽室」活動，集結獨立書店、永續時尚品牌、市集及音樂，邀請媽咪感受一場時尚閱讀之旅。

新北市立圖書館今天新聞稿表示，母親節活動邀請以閱讀共享為精神的「boven雜誌圖書館」、以環保永續為理念的獨立書店「紅氣球書屋」，以及瑞芳區水湳洞獨立書店「非書店」參與，透過閱讀與生活結合，帶民眾了解從日常實踐永續。

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市圖表示，時尚永續品牌REHOW以舊衣改造工作坊，教民眾當自己的服裝設計師，改造二手衣，讓舊衣展現新樣貌。邀請25家藝文、質感生活、設計手作店家參與市集，透過以貨櫃打造快閃活動，結合藝文、市集、工作坊、音樂表演，盼更多人認知永續與時尚生活接軌的可能性。

市圖指出，二天活動從下午到晚上還有音樂表演，歡迎民眾帶媽媽及家人感受不一樣母親節，活動資訊可到「新北市立圖書館」網站（http://www.library.ntpc.gov.tw/）查詢。（編輯：孫承武）1130508