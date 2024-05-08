車禍強制險不一定夠賠 金管會：可投保第三人責任險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）依現行規定，汽車應投保強制汽車責任險，但車禍所致第三人車輛或財物損害並不在強制汽車責任險承保範圍，金管會今天表示，民眾可評估投保汽車第三人責任險，以移轉交通事故所致賠償責任風險。

依現行規定，汽車應投保強制汽車責任保險，針對汽車交通事故所致受害人傷亡提供基本保險保障，但對於交通事故所致第三人車輛或財物損害，並不包含在強制汽車責任險承保範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會今天表示，為獲得充分保險保障，民眾可評估投保汽車第三人責任險，當被保險人因駕駛汽車發生意外事故，造成第三人體傷死亡或財物損害，依法應負賠償責任而受請求賠償時，保險公司將分別在傷害及財損責任限額內對被保險人理賠。

金管會指出，市售汽車第三人責任險實際承保內容，依各保險公司保單條款約定，民眾可視自身需求適當投保，以移轉交通事故所致賠償責任風險；若須進一步了解保險資訊，可向產險公會或各產險公司洽詢。（編輯：楊凱翔）1130508