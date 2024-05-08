本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
人事同意權案遭擋 NCC：若無法運作恐影響手機審驗販售
首頁 / 生活

車禍強制險不一定夠賠 金管會：可投保第三人責任險

2024/5/8 15:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）依現行規定，汽車應投保強制汽車責任險，但車禍所致第三人車輛或財物損害並不在強制汽車責任險承保範圍，金管會今天表示，民眾可評估投保汽車第三人責任險，以移轉交通事故所致賠償責任風險。

依現行規定，汽車應投保強制汽車責任保險，針對汽車交通事故所致受害人傷亡提供基本保險保障，但對於交通事故所致第三人車輛或財物損害，並不包含在強制汽車責任險承保範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會今天表示，為獲得充分保險保障，民眾可評估投保汽車第三人責任險，當被保險人因駕駛汽車發生意外事故，造成第三人體傷死亡或財物損害，依法應負賠償責任而受請求賠償時，保險公司將分別在傷害及財損責任限額內對被保險人理賠。

金管會指出，市售汽車第三人責任險實際承保內容，依各保險公司保單條款約定，民眾可視自身需求適當投保，以移轉交通事故所致賠償責任風險；若須進一步了解保險資訊，可向產險公會或各產險公司洽詢。（編輯：楊凱翔）1130508

#車禍
#金管會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：