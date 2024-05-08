台南咖啡媒合會 評鑑特等獎生豆競標創新高

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）113年台南市國產精品咖啡評鑑成績揭曉，現場開放買家競標下單，特等獎「十萬咖啡園」咖啡生豆10公斤裝，更以每公斤1萬6000元價格再創媒合會拍賣價新高紀錄。

這項國產精品咖啡媒合會，由於今年品質更勝往年，在主持人及拍賣官帶動下，會場討論聲此起彼落氣氛熱烈。台南市農業局今天新聞稿，特等獎「十萬咖啡園」咖啡生豆（藝伎/蜜處理）10公斤裝，從1公斤新台幣2500元開始喊價到每公斤3000元、1萬元、1萬4000元，最終以1萬6000元得標，10公斤總價共16萬元，再創媒合會拍賣價新高紀錄，讓咖啡莊園業者及農友相當興奮，現場許多未能得標業者也感扼腕。

台南市長黃偉哲感謝農糧署每年提供經費支持，不論是產地標章認證、咖啡評鑑、咖啡媒合會、咖啡莊園交流賽、咖啡杯測烘焙講習等，協助農友提升後製技術與處理方式，增加台南市咖啡能見度及行銷效益。

尤其對於今年前2名（特等獎與頭等獎）的評鑑分數再度一舉超越去年，且突破86分的好成績，黃偉哲說，也顯見台南咖啡品質與日俱進，烘焙技術獲得肯定，呼籲民眾來台南別忘了採購最優質國產精品東山咖啡。

台南市農業局長李建裕表示，台南精品咖啡在風味、餘韻、平衡性、乾淨度、甜度等咖啡評鑑指標達世界級水準深受好評，已成來台南參訪國內外貴賓必備伴手禮，優雅的咖啡文化甚至登上國宴場合招待嘉賓。

李建裕說，台南市自民國102年起參加國際級評鑑，至113年已有37支獲得國際級認證，這次也持續將評鑑前10名且分數達80分以上的生豆，協助薦送「美國咖啡品質協會」（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），盼再次締造佳績。

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東山區農會余淑琴總幹事表示，連續第3年辦理咖啡媒合會，逐漸培養出固定客群，有前2年參與的買家直接向咖啡農訂購，形成咖啡農友與業者雙贏，可見台南市精品咖啡逐漸打響知名度，媒合成效有目共睹。

農業局新聞稿表示，國人咖啡消費量年年增加，對咖啡品質要求也越來越高，透過多管齊下讓東山咖啡脫胎換骨，水準已與世界級咖啡並駕齊驅，並透過評鑑與栽培管理改善，提升後製技術保有台南特有咖啡香醇原味，讓口感更上一層次。（編輯：孫承武）1130508