黃偉哲泰北行 訪美斯樂義民文史館緬懷異域孤軍

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市長黃偉哲4日搭乘「台南-泰國」直航包機前往泰北地區，造訪清邁、清萊洽談交流合作，5日遠赴清萊北邊山區美斯樂，在泰北義民文史館緬懷早年異域孤軍為國家奮戰精神。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲於5日造訪泰北義民文史館，聽取館方人員介紹當年異域孤軍在泰國金三角地區英勇浴血奮戰艱難歷史，以及了解當年第5軍軍長、93師師長段希文將軍如何率領部隊奮戰，並在30年間努力克服艱難環境，讓孤軍後裔在美斯樂安家落戶，並接受繁體中文教育，至今仍不忘本。

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黃偉哲透過新聞稿表示，異域孤軍精神讓人感佩，雖然時光流逝、人事已非，但93師精神長存、段希文精神長在，很榮幸有機會親自前往美斯樂悼念先烈先賢，在緬懷這段血淚歷史同時，也應紀念台灣與孤軍間的歷史連結。

台南市政府提供資料指出，異域孤軍泛指1950年代國共內戰時，從中國撤往泰緬地區的國民黨軍隊，其中段希文所屬的第5軍主要落腳在今日清萊省美斯樂，泰緬孤軍中有部分隨同李彌將軍來到台灣安身落戶，而留在美斯樂孤軍後裔後來多拿到泰國居留權，美斯樂也發展為泰國重要茶葉生產基地及旅遊勝地。（編輯：陳仁華）1130407